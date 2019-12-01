Alfonso Martínez clausura la 37ª edición del Festival de Música de Morelia

Morelia, Michoacán; 23 de noviembre de 2025.- Este sábado llegó a su fin la 37ª edición del Festival de Música de Morelia "Miguel Bernal Jiménez", el encuentro musical más importante de Morelia y uno de los referentes culturales más destacados a nivel internacional.

El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la ceremonia de clausura, donde afirmó que Morelia se llena de orgullo al despedir una edición más del Festival Internacional de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, siendo una celebración que nos recuerda por qué la capital michoacana es un referente cultural en México y el mundo.

“Morelia, reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa de la Música, reafirma con este encuentro su vocación artística y su compromiso con la promoción del arte sonoro, a través del Festival, que permanece como un espacio donde la música trasciende fronteras, une generaciones y fortalece el tejido social; y es un recordatorio del poder de la música como instrumento de paz, creatividad y unión", expresó el alcalde.

A su vez, el presidente del Consejo Directivo del Festival, Ricardo Bernal Vargas, reconoció que fue un gran Festival, donde todos los artistas se presentaron teniendo llenos en todos los lugares, en todas las plazas, en todos los teatros, por lo que agradeció al público que asistió desde Sudamérica, Europa, Estados Unidos, y por supuesto de diversas partes de México.

“Sin duda ha sido un año complejo, lleno de retos, donde más que nunca necesitamos esperanza, paz y unión entre los mexicanos, y eso la música lo sabe hacer muy bien. Sigamos siendo el faro de esperanza y paz que ilumine a nuestra hermosa ciudad de Morelia, a nuestro bello estado de Michoacán, y a nuestro gran país”, dijo Bernal Vargas.

El concierto de clausura estuvo a cargo de la maestra Amparo Ángel, quien presentó el estreno mundial de su obra Concierto para violonchelo Opus 44, interpretada magistralmente por la Filarmónica Joven de Colombia, bajo la dirección del maestro Juan Felipe Molano.

Durante los diez días del Festival se registraron llenos totales en cada una de sus 55 presentaciones, con la participación de 14 países y más de 700 músicos de diversas partes del mundo.