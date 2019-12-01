Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre del 2026.- El municipio de Acuitzio del Canje celebrará el 161 aniversario del canje de prisioneros belgas y franceses por mexicanos, con una semana de actividades culturales, artísticas y deportivas que reúnen a la ciudadanía, así lo señaló el secretario del Ayuntamiento, José Martín Rangel Barriga.

En conferencia de prensa conjunta con la Secretaría de Cultura de Michoacán, señaló que las actividades comienzan el próximo lunes 30 de noviembre con el bando para dar a conocer las actividades en el municipio y concluyen el 5 de diciembre como fecha central histórica.

Explicó que el acuerdo diplomático del 5 de diciembre de 1865, vinculado al general Vicente Riva Palacio, evitó mayor derramamiento de sangre y dio identidad histórica al municipio, además de señalar que la festividad se sostiene mediante la participación de los habitantes, migrantes e incluso algunos funcionarios que donan parte de su salario para solventar los gastos.

Subrayó, hay un número importante de personas migrantes que regresan para pasar las fiestas del municipio, además de quedarse todo el mes para continuar con las fiestas decembrinas, que concluirán el tres de enero con jaripeo organizado por connacionales que buscan celebrar sus raíces.

Por su parte, la directora de comunicación social, cultura y educación del Ayuntamiento, Montserrat Martínez García, informó que las actividades incluirán la exposición Acuitzio, tierra de pintores, el callejón gastronómico y mezcalero, la obra teatral La sombra del guerrero, el desfile cívico, un jaripeo para restaurar la parroquia de San Nicolás de Tolentino y presentaciones musicales.

Asimismo, precisó que el cierre de la jornada principal contará con el reencuentro de la Banda Viajera, Los Barón de Apodaca, un espectáculo piromusical de los Hermanos Rosales y Los Infinitos, mientras que el 6 de diciembre se realizará la ruta ciclista Un Reto Muy Belga y un recorrido hacia el rancho Tepatzícuaro.

Finalmente, el jefe del departamento de relación con municipios y consejos regionales de la Secretaría de Cultura, Adrián Armando Reyes Guante, destacó la importancia de difundir estas actividades que fortalecen la identidad cultural de Michoacán.