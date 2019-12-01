Acerca SECULT la música a los municipios con el encuentro ¡Que viva el Salterio! en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 19 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de promover, rescatar y fortalecer la educación musical a través del salterio y de la música mexicana, la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, invitó a las y los queretanos, así como visitantes, a asistir a las actividades del décimo quinto Encuentro Internacional de Educación Musical “¡Que viva el salterio!, que se lleva a cabo en diversos municipios de la entidad.

En rueda de prensa, indicó que con eventos de este tipo se impulsa la formación de públicos y se fomenta una cultura de paz mediante clases-concierto, clases magistrales y actividades dirigidas a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Mencionó que, durante el encuentro, que concluye el próximo 27 de noviembre, se han realizado 10 clases-conciertos “El Cerebro y la Música” en siete municipios: Amealco, Corregidora, Huimilpan, El Marqués, Peñamiller, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles.

“Estas actividades han permitido acercar la música a nuevos públicos, despertar vocaciones y fortalecer procesos educativos esenciales para el desarrollo cultural del estado, porque la educación musical no sólo forma músicos, sino personas que aprenden a escu cha r, a dialogar, a expresarse y a empatizar, al ser un puente entre generaciones, entre comunidades y entre culturas”, dijo.

López Birlain resaltó que, como parte del evento, el próximo fin de semana se ofrecen actividades formativas en el Centro de las Artes de Querétaro dirigidas a niñas y niños de primera infancia, así como a personas adultas mayores.

Asimismo, en Plaza de Armas habrá conciertos con artistas como Wisy Rangel, Diego Cerecero, Héctor Larios, Fidel Flores y el Dueto Dulcemelos, así como los invitados internacionales Karen Asbrook y Paul Oorts, quienes fortalecen el intercambio cultural que impulsa el encuentro.

El cierre será el 27 de noviembre en el Teatro de la Ciudad, con el XXV Aniversario del Coro de Adultos Mayores “Gracias a la Vida” y el XXX Aniversario del Dueto Dulcemelos, acompañados por la Orquesta Infantil de Salterios “Makochi Dulcemelos”, las Orquestas Típicas “Constitución de 1917” y “Somos UAQ”, y la Compañía Folclórica de la UAQ.

A la rueda de prensa asistieron Héctor Larios y Alejandra Barrientos, del Dueto Dulcemelos; Karen Asbrook, artista, profesora e intérprete de Estados Unidos; Paul Oorts, guitarrista belga, además de Melanie Ramírez e Isis Paz, quienes interpretaron piezas en salterio y vihuela. La programación completa puede consultarse en las redes sociales de la SECULT y en la página www.dulcemelos.org.mx