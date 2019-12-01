Abren convocatoria para el 48° Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez

Ciudad de México, 27 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lanzaron la convocatoria para el 48° Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez (FINME), que se llevará a cabo del 6 al 21 de noviembre de 2026.

Esta edición se enmarca en el centenario del natalicio de Manuel Enríquez, considerado uno de los compositores mexicanos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX, cuya obra marcó el desarrollo de la música contemporánea en el país.

La Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMyO) dio a conocer que, durante 2025, se dio seguimiento al proceso curatorial de las y los intérpretes, tanto solistas como ensambles, que participaron en la edición 47 del Foro, quienes establecieron un vínculo directo con compositores vivos, fortaleciendo el diálogo creativo y la interpretación de obras contemporáneas.

Para 2026, la convocatoria retomará esta dinámica. Una vez publicados los resultados de la primera fase, se abrirá una segunda etapa el próximo 28 de abril, dirigida a compositores interesados en formar parte del programa.

Las personas interesadas en esta primera fase podrán enviar sus propuestas hasta el 27 de marzo a las 15:00 horas (tiempo del centro del país). Un mes después, el 27 de abril, se dará a conocer la lista de seleccionados, dando paso a la siguiente etapa del proceso rumbo a una edición conmemorativa de especial significado.

La Secretaría de Cultura extendió una invitación especial a las y los postulantes para incluir en sus programas obras de Manuel Enríquez, así como de la reconocida compositora finlandesa Kaija Saariaho, con el objetivo de rendir homenaje a sus aportaciones y preservar su legado en la música contemporánea.