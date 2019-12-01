Abre sus puertas la librería de Cuarta República; distribuirá ejemplares a costo accesible

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre del 2026.- Con el propósito de distribuir ejemplares a bajo costo, abrió sus puertas la librería de Cuarta República, editorial del Gobierno del Estado; el director general, Carlos Márquez, destacó que habrá libros de editoriales emergentes, autoras michoacanas, el IMBAL, el Fondo de Cultura Económica (FCE), entre otros.

En el marco de la inauguración, el funcionario estatal reconoció que esta editorial ha demostrado a los michoacanos que se puede romper con los cañones administrativos para impulsar a los autores michoacanos. Recalcó que la fundación de esta editorial también fue posible por el ordenamiento financiero que desde el inicio de la administración encabezó Luis Navarro García, así como el impulso de Gabriela Molina Aguilar, ex secretarios de finanzas y de educación, respectivamente.

Destacó que las instalaciones de la librería, ubicadas en Calzada Fray Antonio de San Miguel #215, Centro Histórico de Morelia, servirán también como un foro cultural para la presentación de libros y otras actividades artísticas.

Cabe destacar que actualmente la editorial Cuarta República cuenta con 70 títulos publicados, se prevé que se han distribuido más de 10 mil ejemplares que hoy ya están en las casas de los michoacanos. Esta editorial llega luego de aproximadamente 20 años que no había esfuerzos en la materia.

Cabe destacar que desde su creación Cuarta República ha colaborado con otras entidades como Colima, Zacatecas y la CDMX, entre otras, que quedarán plasmados en la publicación de siete libros.

Por su parte, Gaby Molina, ex secretaria de educación en el estado, recalcó que era necesario emprender esta casa editorial para impulsar la lectura en el estado, con autores que habitan la entidad. Además, consideró necesario que no solo se contribuya al arte literario, sino también a la memoria histórica de Michoacán y sus 113 municipios.