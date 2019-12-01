Trump nomina a piloto y empresario para dirigir la NASA; sería cercano a Elon Musk

Trump nomina a piloto y empresario para dirigir la NASA; sería cercano a Elon Musk
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 08:39:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Jared Isaacman, empresario y piloto ligado a SpaceX de Elon Musk, como nuevo dirigente de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

En un comunicado publicado en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense destacó la experiencia de Isaacman como empresario, filántropo, piloto y astronauta; además, destacó su pasión por la exploración espacial y su capacidad para impulsar la economía del sector.

Cabe señalar que la nominación del empresario se produce tras su participación como comandante en la misión Inspiration4 de SpaceX, el primer vuelo orbital completamente civil.

De igual forma, en su mensaje, el líder republicano elogió la labor del actual administrador interino, Sean Duffy, y señaló que Isaacman es la persona idónea para liderar la agencia hacia “una nueva era” de descubrimientos y avances tecnológicos.

Cabe señalar que su nominación presidencial debe ser confirmada por el Senado antes de que pueda asumir oficialmente el cargo de Administrador de la NASA.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hieren a tiros a automovilista en Lázaro Cárdenas, Michoacán; se encuentra grave
"Operación Frontera Norte" deja más de 8 mil 500 detenidos desde su implementación así como millonarios aseguramientos
Decomisan 50 máquinas tragamonedas en Morelia, Michoacán
Muere joven al ser atropellado por un motociclista en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Diputados aprueban en lo general el Presupuesto de Egresos 2026
Decomisan 50 máquinas tragamonedas en Morelia, Michoacán
Revés a Trump en Nueva York; el socialista Mamdani será alcalde de la Gran Manzana
Frente frío 12 provocará lluvias y bajas temperaturas en gran parte del país
Comentarios