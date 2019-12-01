Trump nomina a piloto y empresario para dirigir la NASA; sería cercano a Elon Musk

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 08:39:19

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Jared Isaacman, empresario y piloto ligado a SpaceX de Elon Musk, como nuevo dirigente de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

En un comunicado publicado en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense destacó la experiencia de Isaacman como empresario, filántropo, piloto y astronauta; además, destacó su pasión por la exploración espacial y su capacidad para impulsar la economía del sector.

Cabe señalar que la nominación del empresario se produce tras su participación como comandante en la misión Inspiration4 de SpaceX, el primer vuelo orbital completamente civil.

De igual forma, en su mensaje, el líder republicano elogió la labor del actual administrador interino, Sean Duffy, y señaló que Isaacman es la persona idónea para liderar la agencia hacia “una nueva era” de descubrimientos y avances tecnológicos.

Cabe señalar que su nominación presidencial debe ser confirmada por el Senado antes de que pueda asumir oficialmente el cargo de Administrador de la NASA.