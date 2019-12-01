Premio Nobel de Medicina 2025 reconoce hallazgos sobre la tolerancia inmunológica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 07:56:57

Estocolmo, Suecia, 6 de octubre de 2025. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 a los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell (Estados Unidos) y Shimon Sakaguchi (Japón) por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica, informó este lunes el comité sueco.

Los galardonados identificaron a las células T reguladoras, consideradas los “guardianes” del sistema inmunitario, responsables de evitar que las células defensivas ataquen al propio organismo.

Sus investigaciones sentaron las bases para un nuevo campo en el estudio de la tolerancia periférica, que ha impulsado el desarrollo de tratamientos para el cáncer y enfermedades autoinmunes, además de abrir la posibilidad de trasplantes más exitosos.

El japonés Shimon Sakaguchi descubrió en 1995 una clase de células T desconocida hasta entonces, mientras que en 2001 los estadounidenses Brunkow y Ramsdell identificaron el gen Foxp3, cuya mutación provoca enfermedades autoinmunes graves.

Ambos avances permitieron comprender mejor el origen de estos padecimientos y guiar nuevas líneas terapéuticas que hoy se encuentran en fase de ensayos clínicos.