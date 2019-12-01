Lázaro Cárdenas se alista para el concurso de robótica “Guerra Pacífica”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 14:41:25

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- El municipio michoacano de Lázaro Cárdenas se declara listo para el Concurso de Robótica “En Guerra Pacífica”, que se realizará el próximo 27 de noviembre a las 9:00 horas en el Auditorio del Instituto Tecnológico de la entidad.

El evento es organizado por el Gobierno Municipal y el Club de Robótica Crocobots del TecNM campus Lázaro Cárdenas, con el objetivo de impulsar la ciencia y la tecnología entre jóvenes del municipio y del estado.

La convocatoria sigue abierta hasta el 25 de noviembre para estudiantes de nivel medio superior, superior y público en general. La participación es libre y solo requiere cumplir las especificaciones técnicas de cada categoría.

El torneo incluye cuatro competencias:

Sumo RC: Robots de 15x15 cm y 1 kg. Premios de 10 mil, 5 mil y 2 mil pesos.

Sumo Autónomo: Robots autónomos con las mismas dimensiones. Premios de 5 mil, 2 mil y 1 mil pesos.

Carrera de Insectos: Robots con patas que recorrerán una pista lineal. Premios de 5 mil, 2 mil y 1 mil pesos.

Seguidor de Línea: Robots autónomos que siguen un circuito. Premios de 5 mil, 2 mil y 1 mil pesos.

Los organizadores recordaron que las bases permiten materiales de fácil acceso, pero prohíben mecanismos que dañen otros robots. El registro se mantiene disponible vía código QR en redes oficiales.

El Gobierno Municipal invitó a instituciones, jóvenes y familias a asistir a este evento que reunirá creatividad, ingeniería y talento en una auténtica “guerra pacífica”.