La Luna, Saturno y más de 4 mil personas presentes en la Noche de las Estrellas 2025 en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 08:42:19

Morelia, Michoacán, 01 de diciembre de 2025. Poco más de 4 mil personas se deleitaron con el cielo en la Noche de las Estrellas 2025 Morelia, en la Calzada Fray Antonio de San Miguel (San Diego), la tarde y noche del pasado sábado 29 de noviembre.

153 personas en el staff hicieron posible el programa completo del evento, aportando voluntariamente su trabajo para el disfrute de todas las personas asistentes.

Este año, el tema principal fue La Ciencia y Tecnología Cuánticas, con el slogan “Entre estrellas y átomos”, en unión con el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuánticas, por lo que diversas actividades del programa rondaron sobre este tema, además de la astronomía y las ciencias espaciales.

Las personas asistentes apreciaron la Luna creciente y el planeta Saturno a través de 14 telescopios, operados por personas voluntarias del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM Morelia, y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El programa incluyó 8 pláticas para todo público, 24 funciones del video “Explorando el Sistema Solar” en el planetario móvil, y 23 talleres y exhibiciones para todas las edades. El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (ICTI) contribuyó significativamente a la realización de estas actividades a través de apoyo económico.

Quienes asistieron también pudieron participar del conversatorio “El universo a todo color con su caja de pinturas cuánticas”, la proyección de la Luna en vivo en pantalla gigante y dos presentaciones de jóvenes guitarristas de la ciudad de Morelia desde el balcón del UNAM Centro Cultural Morelia, con obras de autores varios, incluyendo Vincenzo Galilei, padre de Galileo Galilei.