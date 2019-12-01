La Luna del Cazador iluminó el cielo durante la noche del domingo

Ciudad de México, 26 de octubre de 2026.- La Luna iluminó el cielo durante la noche del domingo 25 de octubre, cuando comenzó a apreciarse la llamada Luna del Cazador, uno de los nombres tradicionales que recibe la Luna llena de octubre.

El fenómeno llamó la atención por el brillo del satélite natural, que pudo observarse en distintas partes del mundo si las condiciones del clima lo permitieron.

Esta Luna llena ocurre cuando la cara del satélite que vemos desde la Tierra queda iluminada casi por completo por el Sol. Durante estas noches, la Luna puede parecer más grande y adquirir tonos amarillos o anaranjados cuando se encuentra cerca del horizonte, debido a la forma en que su luz atraviesa la atmósfera.

El nombre de Luna del Cazador tiene su origen en antiguas tradiciones relacionadas con el otoño, cuando la luz de la Luna ayudaba a las personas a realizar actividades al aire libre después de la cosecha. También existen otros nombres tradicionales para esta Luna, relacionados con los cambios de estación y el comportamiento de los animales.

Aunque la Luna comenzó a verse casi llena desde el domingo, alcanzó su fase llena exacta durante la madrugada de este lunes 26 de octubre. El espectáculo pudo disfrutarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni equipos especiales, siempre que el cielo estuviera despejado.