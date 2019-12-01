Ganadería sostenible, alternativa para alimentar al mundo sin agotar el planeta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 14:40:46

Guadalajara, Jalisco, 7 de octubre del 2025.- En un contexto en el que la demanda global de carne crecerá más del 70% hacia el año 2050, la ganadería enfrenta uno de sus mayores retos: ¿Cómo garantizar la seguridad alimentaria sin seguir con el deterioro de los ecosistemas?

La alternativa está en transitar de un modelo convencional, altamente extractivo, a uno de ganadería sostenible, basado en el aprovechamiento responsable de los servicios de la naturaleza.

Durante su participación en el Primer Congreso de Ganadería Sustentable Jalisco, realizado en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), el M.C. Juan Carlos Escobedo, Coordinador de Proyectos en LiveSYS, México, explicó que los modelos extractivos han dejado consecuencias graves en el medio ambiente, como pérdida de biodiversidad, degradación de suelos, deforestación y emisiones asociadas a la dependencia del petróleo.

“Hemos perdido hasta el 95% de la biodiversidad por malas prácticas productivas. No podemos seguir usando los recursos naturales como si fueran infinitos, porque hacia 2050 necesitaríamos tres planetas para sostener la demanda alimentaria mundial”, advirtió.



La ganadería sostenible

La propuesta de la ganadería sostenible plantea conservar, restaurar y gestionar de manera responsable los ecosistemas para que la producción pecuaria no solo sea rentable, sino también respetuosa con el medio ambiente y beneficiosa para las comunidades rurales.

Escobedo destacó que este modelo se apoya en los servicios ecosistémicos, como provisión de agua y alimentos, regulación del carbono, formación de suelos fértiles y hasta el agroturismo.

“Cuando se manejan bien, estos servicios son la base para una producción ganadera estable, con mayor resiliencia frente al cambio climático y con beneficios sociales tangibles, como mayores ingresos y menos migración en el campo”, explicó.

“Queremos que Jalisco sea un ejemplo en México de lo que significa producir carne y leche de manera sostenible, con modelos que garanticen la seguridad alimentaria y al mismo tiempo regeneren los ecosistemas”.



Dos caminos para el futuro

Con este tipo de iniciativas, la ganadería deja de ser vista como un sector asociado al deterioro ambiental para convertirse en un aliado estratégico en la lucha contra el cambio climático.

El reto, destacó Escobedo, es grande, pero los beneficios pueden marcar la diferencia para las próximas generaciones.

“Hoy tenemos dos caminos: seguir con una economía marrón, basada en la extracción y el desgaste de los recursos, o transitar hacia una ganadería sostenible que, aunque tiene desafíos, nos ofrece la oportunidad de garantizar alimentos para todos sin destruir el planeta. El futuro depende de la decisión que tomemos ahora”, concluyó.