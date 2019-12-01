Fallece la “rockstar” de la divulgación científica Julieta Fierro Gossman, destacada astrónoma mexicana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 13:55:41

Ciudad de México, a 19 de septiembre 2025.- Falleció a los 77 años, la científica y divulgadora mexicana, Julieta Fierro Gossman conocida como la “rockstar” de la divulgación por su participación en programas de radio y televisión, así como en pláticas en escuelas y diversos escenarios.

“Ha sido divertido, sobre todo al principio, cuando firmaba libros y daba autógrafos”, dijo la académica previamente en entrevista para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, Fierro Gossman creía que los profesores de primaria, secundaria y preparatoria podían apoyarse en los divulgadores de ciencia porque son estos quienes saben cómo llegar a los estudiantes.

Estudio Física en la UNAM, donde también obtuvo la Maestría en Astrofísica.

A nivel profesional se convirtió en astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía de la Máxima Casa de Estudios del país.

De igual forma, fue docente de la Facultad de Ciencias y directora general de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, además de directora del Universum.

Su trayectoria profesional incluyó cientos de artículos y 40 libros de divulgación científica.

Fue reconocida con varios doctorados honoris causa, así como con el Premio Kalinga de Popularización de la Ciencia, otorgado por la UNESCO, y su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Así como la Medalla Mario Molina y la Primo Rovis del Centro de Astrofísica de Trieste y el premio Kumple Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico.