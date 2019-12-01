Dueño de Amazon busca construir centros de datos en el espacio

Miami, Florida, Estados Unidos, a 7 de noviembre 2025.- El fundador y dueño de Amazon, Jeff Bezos, anunció que busca construir centros de datos en el espacio y trasladar industrias contaminantes fuera de la Tierra con su empresa aeroespacial Blue Origin.

“Ya pusimos un montón de comunicaciones en el espacio. Podemos empezar a construir fábricas en el espacio, podemos comenzar a construir centros de datos en el espacio”, declaró el magnate estadounidense durante su participación en el America Business Forum (ABF) en Miami, Florida.

El que fuera el hombre más rico del mundo, señaló que en el espacio se obtiene ocho veces más energía solar por cada unidad de área, con lo que “se podría hacer centros de datos en el espacio que serían muy eficientes”.

“Eso es algo en lo que Blue Origin está trabajando. Un montón de compañías están trabajando en eso, pero no es algo de lo que puedas estar seguro de que va a funcionar. No sé cuáles serán los costos de lanzamiento y otras cosas. Técnicamente funciona, pero hay un montón de misterios sobre eso también”, expuso Bezos.

Además, el empresario recordó que un cohete de su compañía espacial impulsará dos naves hasta la órbita de Marte en la misión ESCAPADE de la NASA para estudiar la estructura del campo magnético marciano y su interacción con el clima espacial.