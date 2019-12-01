Morelia, Michoacán a 20 de abril del 2026: A diez años de su fundación, el Laboratorio - Servicio Arqueomagnético Nacional (SAN)-, con sede en el Instituto de Geofísica Unidad Michoacán de la Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia, se sigue consolidando como un referente estratégico para la reconstrucción cronológica del pasado cultural.

Durante el acto conmemorativo realizado en Morelia, autoridades de la UNAM, el Centro INAH Michoacán y El Colegio de Michoacán destacaron la trayectoria de esta entidad dedicada al estudio de materiales arqueológicos mediante técnicas de geofísica aplicada.

El Dr. Avto Gogichaishvili, responsable científico del SAN, explicó que el laboratorio funciona de manera ininterrumpida desde hace una década, como una plataforma que integra la investigación básica sobre la evolución del campo geomagnético con aplicaciones directas en la arqueología El proyecto ha logrado unificar esfuerzos entre especialistas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), El Colegio de Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), entre otros organizamos académicos y gubernamentales tanto nacionales como extranjeros, logrando una colaboración sin precedentes.

El especialista universitario destacó que de los pilares del éxito del SAN ha sido la estandarización de criterios científicos para el análisis de materiales arqueológicos, lo que permite datar artefactos y estructuras quemadas de edad desconocida. El intercambio sistemático de conocimientos ha permitido adoptar metodologías de vanguardia que aseguran la confiabilidad de los resultados en las campañas de investigación.

“El intercambio sistemático de conocimientos técnicos entre los integrantes del equipo y colaboradores nacionales e internacionales facilitó la adopción de metodologías de vanguardia y la actualización permanente de las prácticas experimentales. Esta estandarización ha fortalecido la confiabilidad de los resultados y ha contribuido a la construcción de bases de datos consistentes.” Explicó el investigador del IGUM UNAM Campus Morelia.

Como muestra de la colaboración e impacto académico, el Servicio Arqueomagnético Nacional presenta cifras sólidas: 107 artículos publicados en revistas internacionales y la conclusión de 37 tesis de grado (27 de licenciatura, 5 de maestría y 5 de doctorado), fortaleciendo la formación de recursos humanos especializados desde Michoacán para el resto del mundo.

Actualmente, el SAN tiene presencia en 26 estados de la República Mexicana y mantiene estudios activos en gran parte de América Latina y diversos países de Europa. Los resultados obtenidos en estos diez años posicionan al laboratorio como un precedente excepcional y un referente científico nacional en el ámbito del arqueomagnetismo regional; por lo que el reto ahora es mantener este servicio en beneficio de la sociedad, además de contribuir a la formación de nuevos científicos que continúen con el trabajo de investigación que se realiza en el Laboratorio - Servicio Arqueomagnético Nacional catapultando, con ello, a Michoacán como un referente en el estudio arqueológico mundial