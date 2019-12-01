Con mejor regulación la farmacéutica mexicana podría triplicarse, aseguran expertos

Ciudad de México, a 22 de noviembre 2025.- La industria farmacéutica en México puede crecer entre tres y cuatro veces si el país impulsa una modernización regulatoria integral, según coincidieron especialistas durante un foro en la materia celebrado en la Ciudad de México.

“Si mantenemos el paso con una política de Estado, la industria puede crecer entre tres y cuatro veces”, aseguró Javier Dávila, director general de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía (SE), durante el foro “Innovación Médica: Transformando la vida de los pacientes”, organizado por la farmacéutica Bayer y el portal SuMédico.

El experto aseveró que la República Mexicana se encuentra “en un punto decisivo” y que la continuidad de una política de Estado centrada en reglas claras, digitalización y mayor coordinación con agencias internacionales permitiría detonar inversiones y acelerar el desarrollo del sector.

Cabe mencionar que dicho encuentro abrió con un mensaje del coordinador de Servicios Administrativos de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Carlos Flores Zarza, quien destacó que innovar significa romper inercias y modernizar procesos que faciliten la atención médica.

Como ejemplo, mencionó la nueva Cédula Digital de Salud, que ya beneficia a más de 54 millones de derechohabientes.

Por su parte, Daniel Londero, director general de Bayer México, subrayó que el país es hoy uno de los mercados más relevantes para la investigación clínica de la compañía; en ese sentido explicó que actualmente desarrollan más de 30 estudios clínicos y evalúan otros 40 en áreas terapéuticas como cardiología, urología, salud mental y sistema nervioso central.