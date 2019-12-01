Celebran en Coeneo 20 años de monitoreo solar en el Observatorio de Centelleo Interplanetario MEXART

Coeneo, Michoacán, 28 de noviembre de 2025. Con un día de puertas abiertas para la sociedad y escuelas del municipio de Coeneo y vecinos, el Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE) del Instituto de Geofísica Unidad de Michoacán (IGUM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus Morelia, celebró los 20 años de operaciones del Observatorio de Centelleo Interplanetario MEXART, desde el cual se realiza el monitoreo del clima espacial en México.

La ceremonia de apertura y corte de listón estuvo encabezada por el doctor Juan Américo González, jefe de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica y fundador del Observatorio de Centelleo Interplanetario MEXART; la ingeniera Valeria Aguilar Juárez, presidenta municipal de Coeneo; la ingeniera Yadira Ambriz Tututi, coordinadora de Ciencia y Tecnología del municipio de Zacapu, en representación de la licenciada Mónica Valdés, presidenta municipal de Zacapu; Sergio Navarro Maya y Walter Felipe Zamora, autoridades ejidales de la Colonia Félix Ireta; la licenciada Érika Tirado Cervantes, coordinadora de Servicios Administrativos de la UNAM Morelia; el ingeniero Ernesto Andreade, ténico académico del observatorio; doctor Julio César Mejía, investigador del LANCE.

Tras el corte de listón, las autoridades e invitados realizaron un recorrido guiado por el observatorio, en compañía del doctor Américo González, quien compartió con los presentes la historia y la relevancia del observatorio, tanto para México, como para la colaboración en ciencias espaciales internacional.

El Día de Puertas Abiertas del LANCE se ha consolidado como una cita anual con la ciencia y la educación en las regiones de Coeneo y Zacapu, así como en las comunidades aledañas. En esta edición se conjuntaron 850 personas procedentes de 20 escuelas —desde preescolar hasta licenciatura— con un programa organizado en 15 talleres de divulgación científica, recorridos guiados por las instalaciones e instrumentos del observatorio, charlas temáticas sobre investigaciones actuales y actividades interactivas, atendidas por un equipo multidisciplinario de 60 personas, integrado por académicos, estudiantes universitarios y personal técnico y administrativo del Instituto de Geofísica, campus Morelia, así como invitados de otras dependencias universitarias.

De esta forma, el LANCE no solo cumple su labor de monitorear el clima espacial; también se acerca a las comunidades michoacanas y muestra cómo el estudio de las ciencias de la Tierra y del espacio impacta directamente en la vida cotidiana, la educación y la seguridad del país.

Acerca del MEXART

El Observatorio de Centelleo Interplanetario MEXART fue inaugurado el 1 de diciembre de 2005 como el primer sitio en México dedicado al monitoreo científico de las tormentas solares y del entorno espacial terrestre. Su construcción fue posible gracias al apoyo de la comunidad ejidal Félix Ireta, del gobierno municipal de Coeneo, del gobierno estatal de Michoacán y de la UNAM. Actualmente, alberga más de 10 instrumentos científicos de monitoreo en tiempo real que permiten estudiar fenómenos como tormentas geomagnéticas, alteraciones ionosféricas y eventos solares que pueden impactar sistemas estratégicos para el país.

Único en su tipo en México y América Latina, este laboratorio genera información científica estratégica para la seguridad tecnológica y la gestión del riesgo ante fenómenos de origen solar. Además, colabora directamente con autoridades como Protección Civil y la Agencia Espacial Mexicana, así como con instituciones académicas y gubernamentales nacionales e internacionales.

Desde su creación, el LANCE ha sido pionero en el establecimiento de infraestructura científica nacional para el monitoreo y análisis del clima espacial, con instalaciones como el radiotelescopio MEXART, la red de estaciones CALLISTO, la Red de Estaciones Geomagnéticas de México (REGMEX) y la Red Mexicana de Ionosondas.