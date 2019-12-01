Avanza en Querétaro el 4º Congreso Internacional de Arquitectura

Querétaro, Querétaro, 18 de marzo del 2026.- Querétaro se consolida como punto de encuentro de las ideas, miradas y propuestas que exploran el arte de habitar el mundo, al tiempo que fomenta la economía creativa, en la cuarta edición del Congreso Internacional de Arquitectura, con la participación de 14 ponentes provenientes 10 países de tres continentes, quienes abordan diálogos que trascienden geografías, definen la época actual y ponen sobre la mesa la práctia contemporánea.

Para iniciar, de China, Zhang Ke expuso parte de su trabajo que se distingue por mantenerse al margen de las tendencias mediáticas, enfocándose en materializar visiones urbanas con proyectos que, aunque visualmente provocadores, se arraigan siempre en contextos históricos y culturales; entre sus obras recientes destacan el edificio para el Novartis Campus en Shanghai, múltiples intervenciones en hutongs y patios tradicionales en Pekín, y proyectos en los paisajes de Tibet.

Por otra parte, Kevin Carmody y Andy Groarke, del estudio Carmody Groarke, expusieron sus diseños basados en investigación e innovación, con proyectos culturales, patrimoniales y urbanos desarrollados en contextos sensibles, desde museos y archivos hasta espacios educativos y oficinas; ellos combinan un proceso de diseño riguroso y colaborativo con un fuerte compromiso académico y de investigación.

Asimismo, el estadounidense Robert Hutchison, de RHA Architecture, expuso la manera en que logra diseños contemporáneos donde la belleza y la eficiencia conviven en equilibrio y en estrecha relación con la naturaleza; la firma se especializa en viviendas organizadas en torno a patios que permiten abrir la casa al entorno, favorecer la ventilación natural y profundizar la conexión con el paisaje, buscando siempre introducir un gesto inesperado que dé carácter a cada obra.

En cuanto a la marca Anna & Eugeni Bach, de España, las y los asistentes al Congreso apreciaron la manera en que trabaja desde la escala urbana hasta el diseño de interiores y objetos en su obra que ha sido reconocida con premios como el FAD y el Europeo AHÍ, además de que ha sido expuesta en la Bienal de Venecia y en instituciones de Europa y América.

La capital del estado se convierte así en centro de confluencia y de generación de agentes de cambio que visualizan nuevas formas de crear sostenibles con el medio ambiente, con las necesidades de cada ciudad y compatibles con las necesidades y características urbanas del futuro, ponderando a la arquitectura como un lenguaje de identidad, una herramienta de transformación y un espejo del diseño de los valores colectivos. El programa completo del encuentro puede consultarse en la página casadearquitectura.com