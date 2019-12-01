Aumento en el nivel del mar supera expectativas de expertos

Wageningen, Países Bajos, a 9 de marzo 2026.- El aumento en el nivel del mar calculado previamente por expertos, superó las expectativas por al menos 30 centímetros, debido a que el 90 por ciento de los estudios realizados no han tenido en cuenta factores locales determinantes como las mareas, las corrientes o los vientos.

Lo anterior se dio a conocer en una investigación recogida en la revista Nature, en la que los autores, Katharina Seeger y Philip Minderhoud, investigadores de la Universidad de Wageningen, Países Bajos, hacen un metaanálisis de 385 artículos científicos sobre la exposición costera a la subida del nivel del mar, publicados en los últimos 15 años (2009-2025).

Además, detallaron que la clave de la subestimación de la subida del nivel del mar, debido al cambio climático, está en que más del 90 por ciento de los casi 400 trabajos científicos revisados saca sus predicciones de modelos gravitacionales o geoides, basados en datos satelitales, y no en niveles del mar reales, medidos localmente.

Asimismo, explicaron que, los modelos geoides solo tienen en cuenta la gravedad y la rotación de la Tierra, y obvian factores locales que determinan la altura del mar, como el viento, las corrientes o las mareas.

“La mayoría de los estudios sobre el nivel del mar no reflejan la realidad porque se basan en modelos y no utilizan mediciones directas”, explicó en rueda de prensa Philip Minderhoud, experto en hidrología y manejo de riesgos para las poblaciones costeras.

