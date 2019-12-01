Yankel Benítez y sector hotelero cierran filas para proyectar el Turismo en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 11:38:07

Morelia, Michoacán; 6 de octubre de 2025.– En un esfuerzo por fortalecer la proyección turística de la capital michoacana, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, y la secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta, sostuvieron una reunión con representantes del sector hotelero local. El encuentro busca consolidar alianzas para el desarrollo económico y cultural de Morelia, posicionándola como un destino imperdible a nivel nacional e internacional.

Esta reunión se enmarca en la serie de diálogos constantes que el Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, mantiene con el sector privado, como se ha visto en encuentros previos durante 2025 para temas como la recuperación de rutas aéreas y la prevención de la trata de personas.

Yankel Benítez Silva aseguró que esta mesa de trabajo refrenda el compromiso con el sector hotelero, un pilar fundamental para la economía local y mediante el intercambio de ideas constantemente se avanza a una ciudad vibrante y competitiva.

Estimó que una programación 2026 no solo celebrará la riqueza cultural, sino que detonará el turismo sostenible, atrayendo a visitantes que descubran la esencia de Morelia más allá de sus eventos.

Este encuentro refuerza la visión del Gobierno de Morelia como epicentro cultural de Michoacán, alineada con el crecimiento turístico histórico proyectado para 2025.