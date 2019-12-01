Pese al Plan Michoacán, en diciembre van 11 policías federales, comunitarios y municipales asesinados en la entidad

Morelia, Mich., a 24 de diciembre de 2025.— Ni la supuesta presencia de 13 mil elementos del Ejército, la marina, Guardia Nacional y fuerzas especiales, vehículos blindados, helicópteros artillados en las diferentes regiones de Michoacán, han logrado evitar que los grupos criminales embosquen y atenten contra las corporaciones policiales estatales y principalmente municipales y comunitarias.

Diciembre será el mes más letal del año para los cuerpos de seguridad municipales, comunitarios, estatales, federales y militares aquí en Michoacán: 11 agentes asesinados ene l mes 12 del año, la mayoría de ellos a manos del crimen organizado y en otros casos, a causa de los desequilibrios mentales de sus miembros derivados del estrés de vivir en la zozobra en medio de una guerra real contra un enemigo que no se ve, que ataca, mata y huye.

Policías comunitarios, municipales, estatales, federales, forman parte de la zaga de los 67 uniformados caídos en este 2025 en ataques, emboscadas, ejecuciones directas y destrozados por explosivos en actos terroristas.

Hasta este mes, mayo mantenía el liderazgo de asesinatos de guardianes del orden abatidos, con 10 casos, pero en diciembre, en tres semanas dieron muerte a 11, seis en un solo hecho violento que para no variar, fue noticia internacional.

Los casos

El 6 de diciembre en Aguililla, en un hecho aún no aclarado del todo, tres elementos de la Guardia Nacional resultaron muertos en el cuartel de la Guardia Nacional conocido como Tepalcuatitla, en la zona de La Higuera de la Virgen, cuando uno de sus compañeros, disparó a quemarropa contra ellos.

Hasta donde se supo, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, presuntamente bajo los influjos de alguna droga, intentó abandonar las instalaciones castrenses portando su arma de cargo y al ser detectado por sus compañeros de guardia, abrió fuego en su contra para enseguida huir.

En el sitio murieron el Guardia Nacional José Manuel C. y el militar Víctor Manuel, mientras que otros dos uniformados resultaron heridos y fueron trasladados por aire a la 43/a Zona Militar de Apatzingán, donde posteriormente, el Cabo Juan Miguel H., falleció.

El ataque más grave y letal en contra de las fuerzas de seguridad, ocurrió ese mismo sábado 6 de diciembre, cuando un carro bomba apostado por fuera de las instalaciones de la Policía Comunitaria, explotó, destrozó y mató a seis elementos de esa corporación; al menos ocho comunitarios más, resultaron lesionados, pero de ellos las autoridades estatales nunca informaron de su estado de salud.

Algo del atentado fatal que llamó poderosamente la atención, fue que hasta la fecha, nunca se informo del tipo de explosivo usado y la cantidad del mismo.

El martes 9 en Cotija, un grupo armado atacó a la policía municipal del lugar y en el zafarrancho, murieron tres personas, entre ellas un agente local.

El 22 de diciembre en Apatzingán, sujetos fuertemente armados, atacaron a balazos a una mujer policía que se encontraba de descanso; la víctima resultó gravemente herida y fue trasladada a la clínica del ISSSTE del lugar, donde momentos después pereció. Fue identificada como Rita D., de 46 años de edad.