Condenan a 22 años de prisión a responsable de violación espuria y corrupción de menores en León

Guanajuato, Guanajuato, 24 de diciembre de 2025.– Una sentencia condenatoria de 22 años de prisión por los delitos de violación espuria y corrupción de menores e incapaces fue dictada en contra de Iván Asaid “N”, por hechos ocurridos en el municipio de León, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

La resolución fue resultado de un trabajo coordinado y especializado encabezado por la Fiscalía estatal, en colaboración con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos en contra de Mujeres por Razones de Género, instancia que integró una carpeta de investigación sólida y sustentada en pruebas contundentes.

Durante el proceso, se logró acreditar que el hoy sentenciado incurrió de manera reiterada en conductas ilícitas que atentaron contra la integridad y el desarrollo de la víctima, lo que permitió al Ministerio Público demostrar plenamente su responsabilidad penal ante la autoridad judicial.

El caso concluyó mediante un juicio abreviado, mecanismo legal en el que el imputado aceptó su culpabilidad, lo que derivó en una resolución pronta y en la imposición de una sanción acorde a la gravedad de los delitos cometidos.

La Fiscalía General del Estado destacó que este fallo refleja su compromiso con una procuración de justicia firme, sensible y con perspectiva de género, orientada a la protección de las víctimas, el acceso a la verdad y la sanción ejemplar de quienes vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, contribuyendo así a la seguridad y bienestar de la sociedad guanajuatense.