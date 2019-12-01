Cumplimenta FGE orden de aprehensión contra presunta responsable de ataques al honor a través de medios cibernéticos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 17:56:49

Morelia, Michoacán, 24 de diciembre del 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a Cristina “N” por su presunta responsabilidad en el delito de ataques al honor mediante el uso de plataformas digitales, en agravio de un servidor público del municipio de Nuevo Parangaricutiro.

La orden de aprehensión fue cumplimentada este 24 de diciembre en Uruapan, como parte de una investigación iniciada tras la difusión de diversas publicaciones en redes sociales que presuntamente vulneraban la integridad del funcionario.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación, el personal especializado de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos a Través de Medios Cibernéticos, en coordinación con la Policía Cibernética, llevó a cabo un análisis técnico y jurídico que permitió identificar a la administradora del perfil digital desde donde se emitieron las expresiones consideradas constitutivas del delito.

Con esos datos de prueba, la autoridad judicial otorgó la orden de aprehensión solicitada por la FGE.

Tras su detención, Cristina “N” fue puesta a disposición del Juez de Control, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.