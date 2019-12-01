Dan 20 años de cárcel a “El Valdo”, operador clave de Sinaloa en el trasiego de estupefacientes a EEUU

Ciudad de México, 24 de diciembre de 2025.— La Fiscalía General de la República (FGR) logró una de sus sentencias más relevantes en la lucha contra el tráfico de fentanilo: 20 años de prisión contra César Osvaldo Toledo Rodríguez, alias “El Valdo”, identificado como operador logístico del crimen organizado asentado en Sinaloa.

De acuerdo con autoridades federales, “El Valdo” no era un integrante menor de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. La condena fue impuesta por delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión, lo que lo coloca en un nivel operativo estratégico dentro de la estructura criminal, encargado de coordinar el trasiego de fentanilo de México hacia Estados Unidos.

El ahora sentenciado fue detenido en abril de 2023 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal. Tras casi dos años de proceso judicial, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logró acreditar su papel de mando ante un juez federal con sede en Hermosillo, Sonora.

Un engranaje clave del narco moderno

Fuentes judiciales señalan que la relevancia de “El Valdo” radicaba en la logística, uno de los puntos más sensibles del narcotráfico actual. A diferencia del trasiego tradicional, el fentanilo —por su potencia, bajo volumen y alto valor— requiere redes altamente coordinadas, rutas seguras y control estricto de envíos, tareas propias de perfiles de confianza dentro de los cárteles.

Por ello, especialistas consideran que la sentencia no golpea a un simple operador, sino a un cerebro operativo del tráfico de opioides sintéticos, hoy considerado el principal problema de seguridad y salud pública en la relación bilateral México – Estados Unidos.

Vínculos con episodios clave de violencia

Diversos reportes periodísticos han vinculado a César Osvaldo Toledo Rodríguez con la estructura que participó en los hechos violentos de octubre de 2019 en Culiacán, conocidos como el “Culiacanazo”, cuando el intento de captura de Ovidio Guzmán desató una ofensiva armada sin precedentes que paralizó la ciudad.

Aunque la sentencia actual no está relacionada directamente con esos hechos, su perfil confirma que formaba parte del núcleo operativo de “Los Chapitos”, grupo que desde hace años disputa el control del Cártel de Sinaloa y de las rutas del fentanilo.

“El Valdo” cumplirá su condena en el Centro Federal de Reinserción Social número 11, en Hermosillo, Sonora. Para la FGR, el fallo representa un mensaje de castigo a las estructuras de mando, no solo a los ejecutores visibles del narcotráfico.