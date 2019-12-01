Volcán Paricutín y Janitzio, pilares de la nueva infraestructura turística en Michoacán: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 08:44:29
Morelia, Michoacán, 19 de enero de 2026.- Este 2026, Michoacán transformará su infraestructura turística, informó el titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), Roberto Monroy García. Se llevará a cabo una serie de intervenciones clave como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsando el desarrollo y la conectividad en todas las regiones del estado, enfatizó.

En una suma de esfuerzos entre el estado y la Federación, destaca la creación de un parador turístico en el volcán Paricutín, el cual contará con senderos seguros, miradores, áreas de servicios y un esquema de ordenamiento de accesos, además de elementos interpretativos que resaltarán la riqueza geológica y cultural del sitio.

El titular de la Sectur subrayó que el desarrollo de esta infraestructura integra la visión de los habitantes de Angahuan, Caltzontzin y Nuevo San Juan. Esta colaboración activa garantiza que la operación turística sea sostenible, impulse el bienestar económico local y preserve el patrimonio cultural de las comunidades originarias.

Asimismo, destaca la intervención en la isla de Janitzio, que incluye la estabilización del talud perimetral del panteón y la creación de un andador peatonal. Este proyecto está diseñado para ordenar el flujo de visitantes y garantizar la accesibilidad universal, integrando soluciones constructivas que respeten los usos y costumbres de la comunidad local.

A estas acciones se suma la rehabilitación integral del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, la cual prioriza la restauración y conservación de sus elementos históricos, asegurando una adecuación funcional que potencie su valor como referente cultural y atractivo turístico.

