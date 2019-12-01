Vive la ancestral Noche de Ánimas a través de los talleres de las comunidades: Sectur

Vive la ancestral Noche de Ánimas a través de los talleres de las comunidades: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 11:13:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2025.- Sumérgete en la esencia de una tradición que une memorias, recuerdos y corazones a través de los 13 talleres artesanales abiertos al público que han preparado las comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro, en coordinación con la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que dirige Roberto Monroy García.

Aprende, crea y celebra junto a las y los portadores de esta herencia ancestral que da vida a una de las manifestaciones más profundas de la cultura purépecha: la Noche de Ánimas.

Estos talleres inmersivos a experiencias y momentos únicos que pueden ser compartidos en familia o con amigos están por comenzar, otorgando por segundo año consecutivo, la oportunidad de que la sociedad pueda vivir y saber cómo se preparan las comunidades previo al 1 y 2 de noviembre.

A través de sus redes sociales, la Sectur Michoacán recordó que durante la Semana de Celebración de la Noche de Muertos, las comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro abren sus puertas para compartir su arte y su alma con talleres de cocina tradicional, trabajo en barro, cera, papel y madera. Esta celebración ha cobrado relevancia internacional, atrayendo la mirada del mundo a la forma en la que se unen los vivos con sus seres que se adelantaron en el camino.

Monroy García recordó que en Michoacán no se entierran a los muertos, se les siembra para dar vida, y de esta manera las familias llegan a los panteones para mantener viva esta tradición. Para conocer a detalle los costos, horarios, sedes y talleristas, consulta los pormenores en el siguiente link: https://www.facebook.com/share/p/17PYf2uF1v/?mibextid=wwXIfr 

Noventa Grados
Más información de la categoria
¡Trágico!, Accidente en Morelia, Michoacán deja dos muertos
Chocan auto y camión del transporte público en Celaya, Guanajuato
Comando armado embosca con explosivos a fuerzas de seguridad y deja 5 heridos, en Zacatecas
Denuncian envenenamiento masivo de perros en Central de Abastos de Mérida
Más información de la categoria
Tragedia en CDMX: muere estudiante de 14 años dentro de la Secundaria Técnica 70
Organismo público confirma ejecución extrajudicial por parte de policías municipales contra estudiante en Oaxaca
Sentencian a 12 años de prisión a presunto violador de su sobrina en Contepec, Michoacán
Siguen incomunicadas 191 localidades tras las lluvias en cinco estados, reporta la SICT
Comentarios