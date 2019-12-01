Viene Expo Inmobiliaria, Vivienda y Comercial al Querétaro Centro de Congresos

Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, a través de la Jefa de la Unidad Comercial del Querétaro Centro de Congresos, Ana Laura Rodríguez Galván, anunció la realización de la Expo Inmobiliaria, Vivienda y Comercial 2025, programada para llevarse a cabo del 21 al 23 de noviembre en las instalaciones de dicho recinto.

Durante la presentación oficial, Laura Rodríguez, destacó que este evento consolida a Querétaro como un referente del turismo de reuniones, al atraer congresos, exposiciones y convenciones que impulsan la economía estatal y generan derrama turística en hospedaje, gastronomía y servicios complementarios.

“Eventos como este fortalecen el liderazgo de Querétaro como un estado competitivo, conectado y con visión de crecimiento sostenible. Gracias a los organizadores por confiar nuevamente en nuestro destino y elegir al Querétaro Centro de Congresos como sede de esta gran Expo”, afirmó.

En su intervención, el director de Operaciones de la empresa XPOS Qro y de la Expo Inmobiliaria, Pedro Bolívar, detalló que este evento reunirá a expositores de los sectores inmobiliario, vivienda, construcción y comercial, quienes presentarán productos, proyectos y servicios a inversionistas, desarrolladores y público en general. Además, contará con conferencias especializadas, talleres y espacios de networking que promoverán el intercambio de experiencias y oportunidades de negocio.

El evento, sostuvo Pedro Bolívar, se ha consolidado como uno de los más importantes de su tipo en la región Bajío y una plataforma estratégica para conocer las nuevas tendencias en urbanismo, vivienda sustentable, financiamiento y desarrollo inmobiliario.

“Reuniendo un aproximado de tres mil personas durante los tres días del evento, para generar ventas y propiciar un ambiente de aprendizaje y actualización de tecnologías a través de nueve conferencias y seis talleres”, informó.

Con esta edición, la Expo Inmobiliaria reafirma su papel como punto de encuentro entre los sectores productivos del país y Querétaro, una entidad que continúa posicionándose como motor económico y polo de inversión en el centro de México.