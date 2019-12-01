Sheinbaum confirma sanción a mujer que tomó el sol desde una ventana de Palacio Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 11:45:18

Ciudad de México, 30 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que una mujer fue sancionada luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que aparece tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, aunque no existe un reglamento que prohíba específicamente esta acción, es necesario respetar el valor histórico y patrimonial del recinto.

Sheinbaum detalló que inicialmente el área correspondiente del Palacio solicitó información sobre el hecho y en un primer momento se informó que nadie había salido a tomar el sol desde esa ventana. Sin embargo, tras una revisión posterior se confirmó que sí hubo una persona que se sentó en el lugar ese día.

“Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico. Evidentemente no es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana, no está prohibido per se, pero hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio”, señaló.

La presidenta indicó que la persona fue sancionada y advertida para que no vuelva a realizar este tipo de acciones dentro del recinto.

El caso se volvió viral luego de que en redes sociales circulara un video donde se observa a una mujer recostada en una de las ventanas de Palacio Nacional mientras toma el sol, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios.