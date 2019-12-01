Individuo resulta herido de gravedad al ser baleado en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 11:45:00

Uruapan, Michoacán, a 30 de marzo 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital bajo código rojo (grave), resultó un hombre que fue baleado cuando circulaba en su automóvil sobre el Paseo Lázaro Cárdenas.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida avenida habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Sobre el caso se indicó que la víctima circulaba en un vehículo marca Jeep, cuando fue interceptado y atacado a balazos; hechos que ya son investigados.