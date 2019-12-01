Accidente en Huiramba, Michoacán deja un herido

Accidente en Huiramba, Michoacán deja un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 11:13:42
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Huiramba, Michoacán, a 30 de marzo 2026.- Un saldo de una persona herida y daños materiales fue el que dejó un accidente automovilístico registrado en la autopista Morelia-Pátzcuaro en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.

Entre tanto personal de la GN se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

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