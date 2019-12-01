Liberan a cinco personas privadas de la libertad en cateo federal, en la capital queretana 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 12:08:59

Querétaro, Querétaro, 30 de marzo del 2026.- La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en el cateo realizado el pasado viernes, en la colonia Insurgentes, se liberó a cinco personas privadas de la libertad.

Fue a través de investigaciones realizadas, como se logró obtener información contundente, sobre una red de delitos sexuales, de la cual arrojó una de las ubicaciones de las casas de citas.

En un comunicado, informó sobre la liberación de las cinco personas del inmueble ubicado entre las calles Iris y Begonias, en la capital queretana.

Además comunicaron que en una empresa de paquetería, tras una diligencia federal, se aseguraron 15 kilos de metanfetamina y 1.5 kilos de marihuana.