Elementos de la Guardia Nacional aseguran armamento en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 11:28:58

Zamora, Michoacán, 30 de marzo del 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal de la Guardia Nacional aseguró en un camino de terracería que conduce a la carretera Zamora-La Barca S/N, Villas del Jerico, en el municipio de Zamora, un arma de fuego.

Al respecto se informó que elementos de la referida dependencia llevaba a cabo trabajos de prevención del delito y vigilancia en el referido camino.

En un momento determinado a 200 metros aproximadamente a contra esquina de la empresa Proceza, localizaron en calidad de abandono un arma de fuego Fieldking, Calibre 22, con su respectivo cargador.

Finalmente el arma asegurada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.