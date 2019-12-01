Elementos de la Guardia Nacional aseguran armamento en Zamora, Michoacán

Elementos de la Guardia Nacional aseguran armamento en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 11:28:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, 30 de marzo del 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal de la Guardia Nacional aseguró en un camino de terracería que conduce a la carretera Zamora-La Barca S/N, Villas del Jerico, en el municipio de Zamora, un arma de fuego.

Al respecto se informó que elementos de la referida dependencia llevaba a cabo trabajos de prevención del delito y vigilancia en el referido camino.

En un momento determinado a 200 metros aproximadamente a contra esquina de la empresa Proceza, localizaron en calidad de abandono un arma de fuego Fieldking, Calibre 22, con su respectivo cargador.

Finalmente el arma asegurada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Liberan a cinco personas privadas de la libertad en cateo federal, en la capital queretana 
Individuo resulta herido de gravedad al ser baleado en Uruapan, Michoacán 
Elementos de la Guardia Nacional aseguran armamento en Zamora, Michoacán
Accidente en Huiramba, Michoacán deja un herido
Más información de la categoria
Sheinbaum confirma sanción a mujer que tomó el sol desde una ventana de Palacio Nacional
Orden de aprehensión contra Silvano, gran paso a la justicia a Arantepacua: Bedolla
De Angangueo, Michoacán, el primer minero rescatado en Sinaloa
Aseguran lancha con 650 kilos de estupefaciente frente a costas de Michoacán; hay seis detenidos
Comentarios