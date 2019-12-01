Orden de aprehensión contra Silvano, gran paso a la justicia a Arantepacua: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que la orden de aprehensión contra su antecesor, Silvano Aureoles Conejo, y 15 funcionarios estatales de su mandato, es un paso muy grande en la búsqueda de la justicia y la cero impunidad por el caso Arantepacua, donde la administración pasada irrumpió y dejó cuatro comuneros asesinados, así como algunos más lesionados.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal recalcó que es un buen indicio que el Poder Judicial haya obsequiado órdenes de aprehensión en contra de Aureoles, uno de sus ex secretarios de Seguridad Pública y otros 14 funcionarios.

Recalcó que no hay orden de aprehensión contra Adrián López Solís, quien en ese momento fungía como secretario de gobierno, pues estas se concentran contra los mandos directos, es decir, el ex gobernador, Silvano Aureoles; Juan Bernardo Corona, ex secretario de Seguridad Pública estatal; así como subsecretarios de dicha dependencia, directores y algunos elementos de la antigua Policía Michoacán.

Adelantó que este lunes se reunirá con los comuneros de Arantepacua para revisar los avances de las obras de infraestructura y recomendaciones de la Comisión Nacional de lo Derechos Humanos (CNDH) para la reparación del daño. Recalcó que ya se emitió una disculpa pública por parte de su gobierno por los hechos ocurridos en la comunidad.

Ramírez Bedolla enfatizó que por ahora lo principal es lograr que se haga justicia, pues hasta hace algunos días parecía que este caso quedaría en la impunidad, además de que ya se emitió una disculpa pública aunque el hecho no haya ocurrido en su administración.