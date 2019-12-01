Vibran cultura y gastronomía en Pátzcuaro con doble jornada de festivales

Pátzcuaro, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- La edición 15 del Feratum Film Fest y la séptima del Festival del Café, Chocolate y Vino dieron vida a Pátzcuaro durante el pasado fin de semana. Con la realización de estos dos encuentros, que reunieron a cientos de personas, se contribuyó a fortalecer la actividad turística y económica del Pueblo Mágico, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El Feratum Film Fest incluyó entre sus actividades una programación de 110 películas provenientes de 25 países, además de encuentros de industria, formación cinematográfica y la tradicional Marcha de las Bestias. Entre las producciones reconocidas en esta edición destacó la película mexicana “Amor de Madre”, de Luis Urquiza Mondragón, que obtuvo tres premios: Mejor Largometraje Mexicano, Mejor Director y Mejor Actuación; este último fue para la actriz Verónica Merchant. En la competencia internacional, “The Glorious Dead”, de John Adams y Toby Poser, recibió los galardones a Mejor Película Internacional y Mejor Película de Terror.

De forma paralela, la plaza Vasco de Quiroga se llenó de aromas y sabores con el Festival del Café, Chocolate y Vino, que reunió a más de 120 expositores y 30 casas vinícolas. Durante el encuentro, familias, grupos de amigos y visitantes disfrutaron de una amplia oferta de productos y experiencias gastronómicas, entre ellas café, chocolates, vinos, pan artesanal, nieves, mieles y quesos.

Ambos festivales invitaron a recorrer y disfrutar de Pátzcuaro y favorecieron el consumo en restaurantes, hoteles y comercios locales, así como la contratación de servicios turísticos. Esta diversidad de actividades también permitió proyectar la riqueza cultural y gastronómica del destino, al tiempo que abrió espacios de promoción y comercialización para productores y expositores.

En este contexto, el titular de la Sectur, Roberto Monroy García, destacó la importancia de impulsar encuentros que diversifiquen la oferta turística del estado, fortalezcan la economía local y permitan que los visitantes encuentren nuevas experiencias en los Pueblos Mágicos de Michoacán.