Ni un paso atrás en Sinaloa: Harfuch y Trevilla refuerzan la seguridad con 22,667 efectivos; desmienten retirada militar de Mazatlán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 12:58:34

*La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa rechazó las versiones sobre un supuesto repliegue de las Fuerzas Armadas. Mientras Defensa mantiene un amplio despliegue federal, la estrategia de seguridad contempla nuevos refuerzos de la Guardia Nacional, vehículos blindados e inversiones para fortalecer la vigilancia y las capacidades policiales.

Mazatlán, Sin., a 16 de noviembre de 2026.— El Gobierno federal mantiene uno de sus mayores despliegues de seguridad en Sinaloa, con 22,667 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras las autoridades estatales desmintieron las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta retirada de las Fuerzas Armadas del puerto de Mazatlán.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa aclaró el domingo 15 de noviembre que no existe un repliegue militar y reiteró que las operaciones federales continuarán hasta recuperar las condiciones de seguridad en la entidad, afectada desde septiembre de 2024 por la confrontación entre grupos del crimen organizado.

El pronunciamiento se produce una semana después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, participaran en una reunión del Gabinete de Seguridad en Mazatlán, donde se anunciaron nuevos recursos, equipamiento y medidas para fortalecer las operaciones federales y las capacidades de las corporaciones locales.

Trevilla compromete la permanencia de las Fuerzas Armadas

Durante la reunión del 9 de noviembre, el general Ricardo Trevilla Trejo informó que Defensa mantiene desplegados 22,667 efectivos en Sinaloa, cifra equivalente al 23% de su despliegue institucional en todo el país.

El dispositivo de seguridad incluye más de 1,700 vehículos, aviones, helicópteros, aeronaves no tripuladas, drones y sistemas antidrones, utilizados en operaciones de vigilancia, patrullaje y apoyo a las instituciones de seguridad.

El secretario de la Defensa reconoció que la recuperación de la tranquilidad continúa siendo un desafío y asumió públicamente el compromiso de mantener la presencia militar mientras persistan las condiciones de inseguridad.

“No nos vamos a retirar de Sinaloa hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad que requiere el pueblo de este estado”, declaró Trevilla Trejo.

La postura fue retomada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal para desmentir los mensajes que aseguraban que las tropas abandonarían Mazatlán.

Harfuch anuncia 900 millones de pesos para fortalecer la seguridad

En paralelo al despliegue militar, Omar García Harfuch presentó un programa de fortalecimiento institucional con una inversión aproximada de 900 millones de pesos, orientada a mejorar las capacidades operativas, tecnológicas y de investigación de las corporaciones de seguridad.

Entre las medidas anunciadas destaca la incorporación de vehículos tácticos, unidades blindadas, motocicletas, equipos de radiocomunicación y herramientas de vigilancia.

El plan también contempla infraestructura tecnológica para mejorar la supervisión de corredores carreteros estratégicos, particularmente las vías que conectan Culiacán, Mazatlán y Durango.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Sinaloa, Defensa y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aportarán conjuntamente más de 200 vehículos para fortalecer a las instituciones estatales y municipales.

El objetivo es ampliar la capacidad de respuesta ante hechos violentos y mejorar la coordinación entre las fuerzas federales y las corporaciones locales.

Guardia Nacional prepara refuerzo de 4,200 elementos en Mazatlán

Uno de los anuncios más relevantes fue el reforzamiento previsto de la Guardia Nacional en Mazatlán.

Defensa informó que se contempla incorporar 4,200 elementos adicionales a los 350 que ya se encontraban desplegados en el municipio, con lo que la presencia anunciada alcanzaría los 4,550 integrantes.

La estrategia también incluye el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal mediante la incorporación de un mando procedente de la Guardia Nacional y personal especializado.

Asimismo, se formalizaron acuerdos para proporcionar 80 vehículos en comodato a las corporaciones de seguridad, entre ellos 20 unidades blindadas, y desarrollar programas de capacitación para policías municipales.

Estas medidas buscan fortalecer la coordinación institucional y ampliar la capacidad de respuesta frente a la actividad de las organizaciones criminales.

Harfuch reporta más de 3 mil detenidos y 145 toneladas de droga aseguradas

Durante la presentación de resultados del Gabinete de Seguridad, García Harfuch informó que entre octubre de 2024 y octubre de 2026 las operaciones conjuntas permitieron detener a más de 3,000 personas relacionadas con actividades delictivas en Sinaloa.

El balance oficial también incluye el aseguramiento de aproximadamente 7,200 armas de fuego y 145 toneladas de droga, así como la inhabilitación de más de 2,600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de sustancias utilizadas para la producción de drogas sintéticas.

Entre los decomisos reportados destacan más de una tonelada de fentanilo y alrededor de dos millones de pastillas de esa sustancia.

Las cifras corresponden a resultados acumulados de operaciones interinstitucionales durante el periodo señalado, y no exclusivamente a las acciones realizadas en noviembre.

El funcionario también informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Sinaloa disminuyó 42% entre junio de 2025 y agosto de 2026, aunque reconoció un repunte de la violencia en Mazatlán durante septiembre y octubre.

Mazatlán enfrenta nuevos episodios de violencia

Pese al despliegue federal, la situación de seguridad continúa siendo compleja.

De acuerdo con información publicada por El Sol de Mazatlán, durante los primeros quince días de noviembre se habían registrado 44 homicidios en el municipio, incluidos seis feminicidios.

El medio también reportó que diversos ataques armados ocurridos entre el 14 y el 15 de noviembre dejaron ocho personas fallecidas y ocho heridas, tanto en zonas urbanas como rurales.

Estos hechos evidencian que la presencia de miles de efectivos y los aseguramientos reportados por las autoridades todavía no se traducen en una recuperación sostenida de la tranquilidad en todas las regiones del estado.

La continuidad de los operativos representa, por tanto, una respuesta institucional frente a una crisis que permanece activa.

Sin retirada militar: el compromiso federal continúa

La aclaración emitida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa busca frenar la desinformación sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en Mazatlán, en un momento en que las autoridades federales anuncian nuevas inversiones y refuerzos operativos.

Bajo la estrategia de seguridad del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch participa en la coordinación de las acciones de seguridad pública e inteligencia, mientras que Trevilla Trejo encabeza las operaciones correspondientes a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La combinación de presencia militar, fortalecimiento policial, equipamiento tecnológico y coordinación interinstitucional constituye el eje de la respuesta federal ante la violencia en Sinaloa.

Por ahora, el mensaje oficial es que no existe una retirada anunciada de las Fuerzas Armadas de Mazatlán y que el despliegue continuará mientras sea necesario.