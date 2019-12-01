A proceso las 20 personas detenidas junto con el "R2"

A proceso las 20 personas detenidas junto con el "R2"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 12:47:36
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Tonalá, Jalisco, a 16 de noviembre 2026.- Un juez federal determinó vincular a proceso a las 20 personas que fueron detenidas junto con Rafael “N”, presunto líder criminal, durante un operativo en el estado de Jalisco.

En audiencia desde el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Tonalá, el togado expuso que los 15 detenidos que recobraron su libertad previamente, enfrentarán un proceso por posesión simple de droga.

A un detenido más se le concedió la libertad bajo otras condiciones.

Mientras que los cuatro sospechosos restantes permanecerán en prisión preventiva justificada. Dos de ellos enfrentan cargos por posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, dos más están señalados de delitos contra la salud en su modalidad de venta y de portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

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