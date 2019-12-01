Uruapan se alista para el Festival de las Velas 2025; habrá 44 actividades culturales y artísticas: Sectur

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2025.- La Noche de Ánimas en Michoacán se acerca, y Uruapan está listo para la edición 2025 del Festival de las Velas, informó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur) que dirige Roberto Monroy García.

Del 25 de octubre al 2 de noviembre, los más de 120 mil asistentes que se esperan al evento, disfrutarán de más de 44 actividades culturales, artísticas y llenas de tradición en el marco de esta ancestral celebración. Así como 54 altares que estarán distribuidos por el Centro Histórico.

Organizadores explicaron que el programa está dividido en ocho estaciones donde se desarrollarán actividades familiares que van desde música, danzas, teatro, y diversas ofrendas que se realizarán en el Centro Cultural Fábrica de San Pedro, Plaza Morelos, y diversos espacios públicos de la “Perla del Cupatitzio”.

Emilio Herrera Cuadra, secretario de Turismo y Cultura de Uruapan explicó que habrá un altar gigante que los turistas y visitantes podrán disfrutar y ver en él a sus familiares y amigos, “este altar tendrá ocho pantallas para que la gente pueda ver a sus familiares mediante un video con el que nos está apoyando un artista visual llamado Dhash”.

Antonio Berber Martínez, regidor de la Comisión de Turismo y Cultura Municipal adelantó que por segundo año consecutivo habrá un concurso de murales con diferentes artistas de Uruapan y otros municipios.

Por su parte Jorge Guerrero Paz, coordinador de las panaderías tradicionales de Uruapan comentó en esta edición participarán panaderos de la ciudad con distintas conferencias para que la gente sepa cómo nació la tradición de vincular el pan con la Noche de Muertos. Para mayores detalles se puede consultar el Facebook: Gobierno Municipal de Uruapan.