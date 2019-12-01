Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 11:15:06

Morelia, Michoacán; 21 de noviembre de 2026.- La arquitectura, belleza y calidez de Morelia sigue sorprendiendo a turistas de todo el mundo, en tanto que visitantes procedentes de Colombia calificaron como espectacular la experiencia que vivieron al arribar a la capital michoacana.

“Morelia me ha parecido una ciudad espectacular, hermosa, preciosísima, calles hermosas, gente cálida. La verdad se las recomendaría a cualquiera y volvería ¡Morelia brilla!”, comentó Luselin Novoa, residente de Cartagena que actualmente visita México.

Mientras que Rey Abelardo Novoa, proveniente de la misma ubicación, añadió: “Esta ciudad ha sido bastante bonita y me ha recordado a mi ciudad porque la arquitectura es bastante parecida a la de allá. Si quieren venir, vengan. Es muy recomendable y la gente son muy buenas personas”.

Sobre la manera en que arribó a México y la capital michoacana, compartió: “Nosotros llegamos a acá a Morelia porque, además de las telenovelas en que se ve que este es un lugar muy bonito, vinimos con una agencia que nos trajo a este hermoso lugar”.

Cabe señalar que ambos visitantes conocieron este día el Jardín de Las Rosas, epicentro cultural de nuestra ciudad donde se encuentran teatros, cafés y espacios artísticos, así como una de las cabinas de lectura “Morelia se lee” y la recién inaugurada escultura del músico Miguel Bernal Jiménez.

De esta manera, el Gobierno de Morelia refrenda la visión del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que es impulsar el orden y la belleza de nuestra ciudad, para que el turismo y el desarrollo sigan creciendo en beneficio de las y los morelianos.