Turismo internacional en México se dispara 15.6% en noviembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 10:47:22

Ciudad de México, a 12 de enero 2026.- El turismo internacional en México creció un 15.6 por ciento en pasado mes de noviembre, en relación con el mismo mes de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras del organismo autónomo señalan que al país llegaron poco más de 8,79 millones de turistas extranjeros, comparado con los 7,6 millones del mismo lapso del año anterior.

Asimismo, en su informe el Instituto detalló que 82.2 por ciento ingresó por la vía aérea.

Mientras los que llegaron por vía terrestre fueron 421.524, que representaron un 17,8%, cifra que a su vez representa un aumento de 18,1 % en relación con el mismo mes de 2024.

Los datos del Inegi reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 45,03 millones de turistas internacionales en 2024, un 7,4 % más que en 2023, un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de COVID-19.

Cabe mencionar que la República Mexicana es el sexto país más visitado del mundo, con base en datos de la Organización Mundial del Turismo.