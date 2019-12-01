Choque sobre la Matamoros-Reynosa deja al menos 4 muertos; hay un menor entre ellos

Choque sobre la Matamoros-Reynosa deja al menos 4 muertos; hay un menor entre ellos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 14:14:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Matamoros, Tamaulipas, a 12 de enero 2026.- Al menos cuatro personas perdieron la vida en un accidente vial sobre la carreteras Matamoros-Reynosa, de acuerdo con las autoridades locales.

Según los primeros reportes, el incidente se desarrolló la noche del 11 de enero a la altura de la curva que da acceso al Puente Internacional Los Indios.

De manera extraoficial se mencionó que una camioneta invadió el carril contrario, lo que la llevó a chocar de frente contra dos automóviles. Tras el impacto, uno de los vehículos se incendió con sus ocupantes dentro.

Servicios de emergencia que llegaron al lugar recuperaron de la unidad incendiada tres cuerpos, uno de ellos el de una menor de edad.

Además, una mujer fue hallada muerta sobre la cinta asfáltica.

También se atendió a dos personas lesionadas, mismas que fueron trasladadas a hospitales en Matamoros.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan restos de nueve personas en fosas clandestinas en Mexicali, Baja California
Protesta por desaparecidos en Buenavista termina en hallazgo de 6 cuerpos y desata bloqueos e incendios en Tierra Caliente de Michoacán 
Choque sobre la Matamoros-Reynosa deja al menos 4 muertos; hay un menor entre ellos
Muere mujer al caer del séptimo piso en hotel de Ixtapa
Más información de la categoria
Protesta por desaparecidos en Buenavista termina en hallazgo de 6 cuerpos y desata bloqueos e incendios en Tierra Caliente de Michoacán 
Muere mujer al caer del séptimo piso en hotel de Ixtapa
Hallan seis cuerpos en Apatzingán, Michoacán; todos tenían impactos de bala
Defensa de Alejandro “N” pedirá proceso abreviado para el periodista; está acusado de violación
Comentarios