Muere mujer al caer del séptimo piso en hotel de Ixtapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 13:54:43

Zihuatanejo, Guerrero, 12 de enero del 2026.- Una mujer perdió la vida al caer del séptimo piso del hotel Fontan en Ixtapa Zihuatanejo, en el estado de Guerrero.

Al respecto se informó que fue la noche del domingo que trabajadores del referido hotel se percataron del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino.

De acuerdo con las primeras investigaciones y evidencias físicas, la mujer cayó, bajo condiciones aún sin referida, del séptimo piso del mencionado hotel.

El cuerpo de la fémina que está sin identificar, fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.