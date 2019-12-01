Hallan seis cuerpos en Apatzingán, Michoacán; todos tenían impactos de bala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 13:35:04

Apatzingán, Michoacán, 12 de enero del 2026.- Los cuerpos de al menos seis personas que fueron asesinadas a balazos fueron localizados en el municipio de Apatzingán, Michoacán; autoridades llevan a cabo las actuaciones que el caso amerita.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el predio El Guayabo, estaban tirados los cuerpos sin vida de varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de seis hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.