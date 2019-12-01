Defensa de Alejandro “N” pedirá proceso abreviado para el periodista; está acusado de violación

Morelia, Michoacán, 12 de enero del 2026.- Alejandro “N”, periodista acusado de violación en contra de una menor de edad, solicitará el proceso abreviado en el caso, para declararse culpable y su condena sea menor, en la búsqueda de un acuerdo con la presunta víctima, de iniciales VHP.

Un procedimiento abreviado penal es una forma de terminación anticipada del proceso penal donde el imputado acepta su responsabilidad por un delito a cambio de una sentencia más corta, evitando el juicio oral completo para agilizar la justicia y reducir costos, siendo una alternativa rápida al proceso ordinario, así como se emplea un pago reparatorio del daño.

Una vez que dio inicio la audiencia programada para este lunes, el abogado defensor del periodista acusado de violación, pidió la palabra para solicitar que la audiencia fuera diferida, debido a que el día de mañana, martes 13, presentaría ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán la solicitud de Juicio Abreviado para que éste llevara a cabo los protocolos internos para su autorización, señalándose como nueva fecha el 22 de enero.

Sin embargo, los Ministerios Públicos solicitaron a la juez ampliar la fecha de Audiencia Intermedia, con la finalidad de que se puedan llevar a cabo los procedimientos internos, se lleven a cabo "los filtros" que se necesitan, a fin de dar respuesta a la solicitud planteada, quedando finalmente, programada para el próximo 11 de febrero, a las 9:00 horas.

Lo anterior lo comentó el defensor de la presunta víctima, identificado como Salvador Ceja Barrera.

“Esto significa que el acusado pueda aceptar su culpabilidad en los hechos, también que acepte ser sentenciado con los medios de prueba que presentó la fiscalía y también en un momento dado que renuncie a un juicio y que repare el daño”, indicó.

Por su parte, el periodista Alejandro “N” volvió a interponer un recurso con el que busca llevar su proceso en libertad, mismo que será resuelto en las próximas horas por las autoridades correspondientes.

La próxima audiencia del caso está programada para el próximo 11 de febrero en el Cereso David Franco Rodríguez, ante una jueza que advirtió ya no permitirá más retrasos para juzgar el caso.