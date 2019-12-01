Turismo internacional en México aumenta 6.3% entre enero y agosto de 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 13:49:29

Guadalajara, Jalisco, a 11 de noviembre 2026.- Entre enero y agosto de 2026, el turismo internacional en México aumentó un 6.3 por ciento de manera interanual.

Lo anterior lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, durante su participación en la jornada inaugural de la feria comercial ITB Américas que se desarrolla en Guadalajara, Jalisco.

La funcionaria resaltó que en ese lapso 67.7 millones de personas extranjeras han visitado alguno de los 32 estados de la República Mexicana.

Detalló que, hasta agosto de 2026, 32.7 millones de personas viajaron a territorio mexicano para pasar uno o más días como turistas, lo que representa casi un 4 por ciento más que en 2025.

“Estos indicadores son los más recientes y son récords históricos de hace más de veinte años”, aseguró la secretaria Rodríguez Zamora.

La titular de Turismo destacó que México es el sexto país más visitado del mundo y el primero dentro de América.