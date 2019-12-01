Ante el próximo Buen Fin, la SSP aconseja para comprar en línea sin caer en fraudes

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre 2026.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emiten recomendaciones para las y los michoacanos realicen compras en línea de manera segura y exitosa. Con la finalidad de proteger su patrimonio, la dependencia invita a la ciudadanía a seguir sencillos pasos de prevención digital y a proteger su información personal y bancaria.

Sobre el particular la dependencia indicó que una de las formas más comunes de engaño consiste en crear páginas falsas que imitan las tiendas oficiales, ofreciendo productos a precios demasiado bajos para atraer compradores. Una vez que las personas realizan el pago, los artículos nunca llegan o sus datos bancarios quedan expuestos.

La SSP te dice cómo identificar una página falsa: se recomienda revisar cuidadosamente la dirección electrónica (URL), ya que los delincuentes suelen modificar letras o agregar palabras para aparentar que se trata de una tienda reconocida. Asimismo, es importante desconfiar de sitios con errores de redacción, descuentos exagerados, métodos de pago sospechosos o aquellos que únicamente aceptan transferencias a cuentas personales.

Asimismo, se exhorta a la población a no ingresar a enlaces recibidos por mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales que anuncien premios, paquetes retenidos, cargos desconocidos o promociones exclusivas. Estos mensajes pueden dirigir a páginas diseñadas para obtener contraseñas, datos personales y números de tarjetas.

Para comprar de manera segura, se recomienda ingresar directamente a las páginas oficiales de los comercios, comparar precios, revisar las opiniones de otros compradores, utilizar métodos de pago con protección y nunca compartir códigos de verificación, contraseñas o información bancaria.

La SSP recuerda que una oferta demasiado buena para ser verdad puede ser una estafa, por lo que invita a la ciudadanía a no dejarse llevar por la presión de promociones que supuestamente están por terminar.

En caso de detectar un intento de fraude o ser víctima de un delito digital, se recomienda conservar capturas de pantalla, comprobantes y mensajes, contactar de inmediato a la institución bancaria cuando exista un cargo o transferencia sospechosa, así como solicitar orientación a través de la línea de emergencias 911 o mediante la aplicación móvil 911 Michoacán, que permite reportar situaciones de riesgo y solicitar apoyo de las autoridades.

Redacción,

Noventa Grados

Morelia, Michoacán.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emiten recomendaciones para las y los michoacanos realicen compras en línea de manera segura y exitosa. Con la finalidad de proteger su patrimonio, la dependencia invita a la ciudadanía a seguir sencillos pasos de prevención digital y a proteger su información personal y bancaria.

Sobre el particular la dependencia indicó que una de las formas más comunes de engaño consiste en crear páginas falsas que imitan las tiendas oficiales, ofreciendo productos a precios demasiado bajos para atraer compradores. Una vez que las personas realizan el pago, los artículos nunca llegan o sus datos bancarios quedan expuestos.

La SSP te dice cómo identificar una página falsa: se recomienda revisar cuidadosamente la dirección electrónica (URL), ya que los delincuentes suelen modificar letras o agregar palabras para aparentar que se trata de una tienda reconocida. Asimismo, es importante desconfiar de sitios con errores de redacción, descuentos exagerados, métodos de pago sospechosos o aquellos que únicamente aceptan transferencias a cuentas personales.

Asimismo, se exhorta a la población a no ingresar a enlaces recibidos por mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales que anuncien premios, paquetes retenidos, cargos desconocidos o promociones exclusivas. Estos mensajes pueden dirigir a páginas diseñadas para obtener contraseñas, datos personales y números de tarjetas.

Para comprar de manera segura, se recomienda ingresar directamente a las páginas oficiales de los comercios, comparar precios, revisar las opiniones de otros compradores, utilizar métodos de pago con protección y nunca compartir códigos de verificación, contraseñas o información bancaria.

La SSP recuerda que una oferta demasiado buena para ser verdad puede ser una estafa, por lo que invita a la ciudadanía a no dejarse llevar por la presión de promociones que supuestamente están por terminar.

En caso de detectar un intento de fraude o ser víctima de un delito digital, se recomienda conservar capturas de pantalla, comprobantes y mensajes, contactar de inmediato a la institución bancaria cuando exista un cargo o transferencia sospechosa, así como solicitar orientación a través de la línea de emergencias 911 o mediante la aplicación móvil 911 Michoacán, que permite reportar situaciones de riesgo y solicitar apoyo de las autoridades.