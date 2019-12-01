Ante el próximo Buen Fin, la SSP aconseja para comprar en línea sin caer en fraudes

Ante el próximo Buen Fin, la SSP aconseja para comprar en línea sin caer en fraudes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 13:14:20
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Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre 2026.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emiten recomendaciones para  las y los michoacanos realicen compras en línea de manera segura y exitosa. Con la finalidad de proteger su patrimonio, la dependencia invita a la ciudadanía a seguir sencillos pasos de prevención digital y a proteger su información personal y bancaria.

Sobre el particular la dependencia indicó que una de las formas más comunes de engaño consiste en crear páginas falsas que imitan las tiendas oficiales, ofreciendo productos a precios demasiado bajos para atraer compradores. Una vez que las personas realizan el pago, los artículos nunca llegan o sus datos bancarios quedan expuestos.

La SSP te dice cómo identificar una página falsa: se recomienda revisar cuidadosamente la dirección electrónica (URL), ya que los delincuentes suelen modificar letras o agregar palabras para aparentar que se trata de una tienda reconocida. Asimismo, es importante desconfiar de sitios con errores de redacción, descuentos exagerados, métodos de pago sospechosos o aquellos que únicamente aceptan transferencias a cuentas personales.

Asimismo, se exhorta a la población a no ingresar a enlaces recibidos por mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales que anuncien premios, paquetes retenidos, cargos desconocidos o promociones exclusivas. Estos mensajes pueden dirigir a páginas diseñadas para obtener contraseñas, datos personales y números de tarjetas.

Para comprar de manera segura, se recomienda ingresar directamente a las páginas oficiales de los comercios, comparar precios, revisar las opiniones de otros compradores, utilizar métodos de pago con protección y nunca compartir códigos de verificación, contraseñas o información bancaria.

La SSP recuerda que una oferta demasiado buena para ser verdad puede ser una estafa, por lo que invita a la ciudadanía a no dejarse llevar por la presión de promociones que supuestamente están por terminar.

En caso de detectar un intento de fraude o ser víctima de un delito digital, se recomienda conservar capturas de pantalla, comprobantes y mensajes, contactar de inmediato a la institución bancaria cuando exista un cargo o transferencia sospechosa, así como solicitar orientación a través de la línea de emergencias 911 o mediante la aplicación móvil 911 Michoacán, que permite reportar situaciones de riesgo y solicitar apoyo de las autoridades.

Redacción,
Noventa Grados
Morelia, Michoacán.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) emiten recomendaciones para  las y los michoacanos realicen compras en línea de manera segura y exitosa. Con la finalidad de proteger su patrimonio, la dependencia invita a la ciudadanía a seguir sencillos pasos de prevención digital y a proteger su información personal y bancaria.

Sobre el particular la dependencia indicó que una de las formas más comunes de engaño consiste en crear páginas falsas que imitan las tiendas oficiales, ofreciendo productos a precios demasiado bajos para atraer compradores. Una vez que las personas realizan el pago, los artículos nunca llegan o sus datos bancarios quedan expuestos.

La SSP te dice cómo identificar una página falsa: se recomienda revisar cuidadosamente la dirección electrónica (URL), ya que los delincuentes suelen modificar letras o agregar palabras para aparentar que se trata de una tienda reconocida. Asimismo, es importante desconfiar de sitios con errores de redacción, descuentos exagerados, métodos de pago sospechosos o aquellos que únicamente aceptan transferencias a cuentas personales.

Asimismo, se exhorta a la población a no ingresar a enlaces recibidos por mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales que anuncien premios, paquetes retenidos, cargos desconocidos o promociones exclusivas. Estos mensajes pueden dirigir a páginas diseñadas para obtener contraseñas, datos personales y números de tarjetas.

Para comprar de manera segura, se recomienda ingresar directamente a las páginas oficiales de los comercios, comparar precios, revisar las opiniones de otros compradores, utilizar métodos de pago con protección y nunca compartir códigos de verificación, contraseñas o información bancaria.

La SSP recuerda que una oferta demasiado buena para ser verdad puede ser una estafa, por lo que invita a la ciudadanía a no dejarse llevar por la presión de promociones que supuestamente están por terminar.

En caso de detectar un intento de fraude o ser víctima de un delito digital, se recomienda conservar capturas de pantalla, comprobantes y mensajes, contactar de inmediato a la institución bancaria cuando exista un cargo o transferencia sospechosa, así como solicitar orientación a través de la línea de emergencias 911 o mediante la aplicación móvil 911 Michoacán, que permite reportar situaciones de riesgo y solicitar apoyo de las autoridades.

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