Tren Maya paquetes turísticos para temporada de Semana Santa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 08:20:13

Ciudad de México, a 19 de marzo 2026.- El director de Comunicación Social del Tren Maya, Víctor Hugo Marín Cervantes, presentó la estrategia operativa y comercial del sistema de transporte para el próximo periodo vacacional de Semana Santa 2026.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, el funcionario federal afirmó que entre las novedades destacan la implementación de 10 paquetes turísticos y promociones en la compra de boletos a través de sus canales digitales.

Asimismo, Marín Cervantes comentó que el Tren Maya ha enfocado sus esfuerzos en consolidar la confianza de los usuarios tras incidentes previos en otros sistemas.

En ese sentido, indicó que el 99 por ciento de sus pasajeros manifiestan satisfacción con el servicio.

Comentó que la nueva modalidad de “paquetes turísticos” busca ofrecer una experiencia integral que incluye transporte aéreo (viaje redondo), hospedaje, alimentación, traslados intermodales y entradas a zonas arqueológicas o sitios de interés.

Una de las opciones más destacadas es la de “Mares y Lagunas”, el cual conecta con la laguna de Bacalar y pueblos mágicos de la región, el cual tiene un costo promedio de 15 mil pesos y está diseñados para que el viajero no deba realizar gastos adicionales durante el recorrido.

Para incentivar el uso del tren entre el público nacional y extranjero, se anunciaron las siguientes promociones permanentes:

Lunes: 20 por ciento de descuento en compras realizadas a través de la aplicación oficial

20 por ciento de descuento en compras realizadas a través de la aplicación oficial Martes: 15 por ciento de descuento en adquisiciones vía el sitio web (trenmaya.gob.mx).

15 por ciento de descuento en adquisiciones vía el sitio web (trenmaya.gob.mx). Promoción “Pueblos Mágicos”: 20 por ciento de descuento en viajes sencillos hacia destinos con esta denominación, como Izamal y Valladolid.

En lo que respecta a las tarifas generales, el funcionario precisó que el sistema cuenta con opciones para diversos presupuestos, con boletos que van desde los 14 pesos en tramos cortos (como Tenosique – Boca del Cerro), hasta los 1,300 pesos en clase Premier para la ruta completa de Palenque a Cancún.