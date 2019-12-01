Policía Municipal el hombre que murió en un incendio en Uruapan, Michoacán 

Policía Municipal el hombre que murió en un incendio en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 08:21:17
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Uruapan, Michoacán, 19 de marzo del 2026.- Como Luis Alberto J., elemento de la Policía Municipal, fue identificada la persona que murió en un incendio en el Centro del municipio de Uruapan, Michoacán, hechos en el que otras cuatro personas resultaron heridas.

Al respecto se informó que una vivienda ubicada en la calle Nicolás Romero se incendió debido a una explosión de gas LP.

A consecuencia del percance Luis quedó atrapado dentro de la vivienda, lo que ocasionó su muerte.

Otras cuatro personas resultaron lesionadas con quemaduras de primer y segundo grado, mismas que fueron auxiliadas por los servicios de emergencia.

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