Juan Carlos Valencia, hijastro del Mencho, sería el nuevo líder de grupo delincuencial jalisciense

Juan Carlos Valencia, hijastro del Mencho, sería el nuevo líder de grupo delincuencial jalisciense
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 07:52:37
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Ciudad de México, 19 de marzo del 2026.- El diario The Wall Street Journal reveló que Juan Carlos Valencia González, alias “El Tres” o “Pelón”, sería el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes.

De acuerdo con la investigación, Valencia González, de 41 años y ciudadano estadounidense, es hijastro del Mencho e hijo de Armando Valencia Cornelio y de Rosalinda González Valencia. El reporte señala que, tras el fallecimiento del capo, comenzó a asumir el control de la organización criminal.

El medio estadounidense destaca que su nacionalidad complica las operaciones de agencias de Estados Unidos, ya que para vigilarlo en el extranjero se requiere autorización judicial especial, lo que puede ralentizar acciones en su contra.

Autoridades mexicanas lo consideran un perfil “extremadamente violento”, mientras que el gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura.

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