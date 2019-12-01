Transporte aéreo y terrestre registraron crecimiento en Michoacán durante octubre: Sectur

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 14:34:28

Morelia, Michoacán, a 06 de noviembre del 2026.- Michoacán registró un incremento en el movimiento de pasajeros por las vías aérea y terrestre durante octubre de 2026, mes en el que se desarrollaron diversas actividades relacionadas con la Noche de Ánimas y las celebraciones previas al Día de Muertos, informó Roberto Monroy García, secretario de Turismo estatal.

El Aeropuerto Internacional de Morelia reportó más de 134 mil pasajeros, cifra que representa un crecimiento de 6.1 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

El funcionario estatal expuso que el transporte terrestre también se reportó resultados positivos, pues las terminales de autobuses de Michoacán trasladaron a 413 mil 602 pasajeros durante octubre, lo que significó un aumento de 5 por ciento en comparación con el año anterior.

Morelia concentró el mayor movimiento en la terminal de autobuses, con 180 mil 452 pasajeros, seguida de Uruapan, con 108 mil 500; Zamora, con 51 mil 150; Pátzcuaro, con 45 mil 500, y La Piedad, con 28 mil.

Roberto Monroy destacó que esta temporada visitaron Michoacán, personas provenientes de las 31 entidades del país, así como destacó 40 países, entre ellos, China, Estados Unidos, España, Canadá, Japón, Colombia, Francia, Polonia, Uruguay, etc.