Tlalpujahua, Pueblo Mágico de la eterna Navidad te invita a disfrutar su Feria de la Esfera

Tlalpujahua, Michoacán, 30 de noviembre de 2025.-Tlalpujahua, Pueblo Mágico de Michoacán, invita a vivir una experiencia única estos últimos días del año, reuniendo en un solo escenario historia, arte, naturaleza y la tradición de la Navidad, compartió la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Conocido como el pueblo de la eterna Navidad, Tlalpujahua celebra su Feria de la Esfera hasta el 17 de diciembre. El evento exhibe diseños tradicionales e innovadores que han cautivado a turistas provenientes de estados como Sonora, Sinaloa, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, comentó que, además de la feria, los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía regional, como los dulces de conserva, así como visitar sitios naturales, históricos y los diversos talleres de cantera y cerámica.

Entre los lugares que se pueden visitar se encuentran el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, una construcción barroca del siglo XVIII con una portada impresionante y un altar mayor único. También está la Mina Las Dos Estrellas, que te llevará a un viaje a la historia minera de Tlalpujahua con edificaciones originales y visitas guiadas.

A estos atractivos se suma la emblemática Torre del Carmen, único vestigio que resistió la gran tragedia de "Las Lamas" que destruyó gran parte de la población. De igual forma, los visitantes pueden recorrer el Museo de los Hermanos López Rayón, casa natal de estos insurgentes y héroes de la Independencia, abierto al público desde 1973, junto con otras opciones de interés familiar e histórico.

Tlalpujahua es una excelente opción para una escapada de fin de semana, donde te deslumbrarás con una arquitectura típica con calles empedradas y cuestas pronunciadas que transportan al visitante a otra época. Para conocer más sobre este hermoso lugar de Michoacán, puedes visitar el sitio: https://visitmichoacan.com.mx/