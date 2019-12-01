Taretan anuncia su Expo Feria Agrícola de la Guayaba 2025: Sectur

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025.- La comunidad de Tomendán, perteneciente al municipio de Taretan, está lista para la edición 2025 de su primera Expo Feria Agrícola de la Guayaba que se realizará del 24 al 26 de octubre, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El presidente del Consejo Comunal, Rigoberto Cortés Sánchez señaló que con este evento Taretan busca posicionarse como zona productora de guayaba y generar movimiento económico para los productores frutícolas que en esta actividad encuentran su sustento.

Sonia Cortés Bejarano, tesorera del comité organizador, señaló que la programación de este año no solo incluye el tema gastronómico con los productos derivados de la guayaba que ofertarán, sino que también habrá una serie de actividades culturales, artísticas y de historia que reunirán a familias enteras.

En esta primera edición participarán 70 productores que se reunirán en la plaza principal de Tomendán, además de que se hablará sobre la historia productora de la comunidad recordando a los primeros guayaberos que impulsaron esta actividad.

Para este año se espera la afluencia de más de 3 mil asistentes que disfruten durante los tres días de las guayabas y sus derivados, al tiempo de acercarse a los campos productores y a los destinos turísticos naturales como sus cascadas. Para más detalles de la programación se puede consultar el Facebook Agro Expo de la Guayaba Tomendán 2025.